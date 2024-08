Fußball Bitburg kommt erst zu zehnt auf Touren

Als er die 100 Derby-Minuten (inklusive zwei mal fünf Minuten Nachspielzeit) gegen den FSV Trier-Tarforst analysierte, musste Bitburgs Mittelfeldspieler Niclas Gerten zwischendurch mal kurz den Kopf schütteln. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe von uns. Tarforst wollte da den Sieg mehr. Dabei haben bei uns während der Woche alle gebrannt, wurde gut trainiert – und dann kam so was bei heraus.“ Die substanziell in dieser Saison doch um einiges schwächer als die nach dem Oberligaabstieg personell aufgerüsteten Bierstädter einzuschätzenden Tarforster agierten bissig in den Zweikämpfen, feuerten sich immer wieder gegenseitig an – und suchten mutig den Weg nach vorne.