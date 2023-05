Fußball FC Bitburg siegt – und feiert den Aufstieg in die Oberliga

Geschafft – und das sogar bereits eine Runde vor Schluss: Der FC Bitburg hat in seinem vorerst letzten Rheinlandliga-Heimspiel die SG 99 Andernach mit 4:1 (3:1) besiegt und steigt damit erstmals in seiner 104-jährigen Vereinsgeschichte in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf.

20.05.2023, 20:35 Uhr

Foto: Andreas Arens

Vor rund 700 Zuschauern im Stadion Ost ließ das Team von Trainer Fabian Ewertz von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen. 13 Minuten waren absolviert, da passte Kapitän Arthur Schütz auf Kevin Fuchs, der umkurvte Andernachs Keeper Jannis Koch, legte dem in der Mitte lauernden Joshua Bierbrauer auf, der mit seinem 32. Saisontor das 1:0 markierte.