Fußball Floß und seine Saison mit vielen Rückschlägen

Bitburg · Fußball-Oberliga: Im Aufsteigerduell beim VfR Baumholder will der FC Bitburg erstmals in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge ein Spiel gewinnen. Der Abstieg ist aber kaum noch zu vermeiden. Welche Ziele Angreifer Simon Floß jetzt ausruft.

05.04.2024 , 12:45 Uhr

Endlich kann er wieder jubeln: Nach einigen gesundheitlichen Problemen ist Simon Floß wieder gut in Schuss - und hat sich für den restlichen Saisonverlauf noch einiges vorgenommen. Foto: Duppich