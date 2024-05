Fußball Gute und schlechte Nachrichten aus Bitburg

Bitburg · Fußball-Oberliga: Der FC Bitburg liefert Rot-Weiss Koblenz beim 0:2 einiges an Gegenwehr, scheitert aber an seiner mangelhaften Chancenverwertung. Zwei Personalien rücken in den Fokus.

05.05.2024 , 12:09 Uhr

Bleibt dem FC Bitburg über den Sommer hinaus erhalten: Pascal Alff. Foto: Pascal Duppich