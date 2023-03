Fußball Halbfinale! In Bitburg werden bereits Erinnerungen an ’88 wach

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff des Viertelfinalspiels im Fußball-Rheinlandpokal am Mittwochabend zwischen der FV Hunsrückhöhe Morbach und dem FC Bitburg (0:1)erreichte den Autor dieser Zeilen eine Whatsapp aus Koblenz. Wie die Partie gelaufen sei, und ob die Bitburger verdient gewonnen hätten, wollte Christian Noll, der Sportliche Leiter des FC Rot-Weiß, direkt wissen. Am Mittwoch, 12. April, 19.30 Uhr, gastiert der zwei Klassen höher angesiedelte Regionalligist nun in einem der beiden Halbfinals im Stadion Ost. Angesichts von (mindestens) rund 160.000 Euro an Prämie, die ein späterer Pokalsieg und der Einzug in den DFB-Pokal bringen würde (TV berichtete), steht auch für den Viertligisten vom Deutschen Eck viel auf dem Spiel.