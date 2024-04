Fußball (K) eine Saison zum Vergessen: Bitburgs Lehren aus der Oberliga

Hätte, können, müssen…: Nachdem der Abstieg des FC Bitburg besiegelt ist und die Mannschaft von Trainer Fabian Ewertz auch nach 32 Runden mit nur 17 Punkten weiter das Tabellenende der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ziert, kommen spätestens jetzt Gedanken und Diskussionen auf, wie man in der ablaufenden Saison mehr Punkte hätte generieren können. Das Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, auf dem Rasenplatz des Stadions Ost gegen den FV Engers 07 will Trainer Fabian Ewertz jedoch nicht als Nebensache verstanden wissen: „Engers braucht noch Punkte, um den Klassenerhalt ganz sicher zu machen. Für uns wiederum gilt es, schon im Hinblick auf die kommende Rheinlandligasaison noch das eine oder andere Erfolgserlebnis zu verbuchen, um so Selbstvertrauen zu tanken.“