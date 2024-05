Fußball Schütz und seine neue Rolle in Bitburg

Bitburg · Er hat den kometenhaften Aufschwung von der Fußball-A-Klasse bis in die Oberliga mitgemacht. Von Kindesbeinen an spielt Arthur Schütz für den FC Bitburg. Doch nun ist für den 31-Jährigen Schluss. Wie er sein letztes Heimspiel angeht, und was er für die Zukunft plant, verrät der scheidende Kapitän im Gespräch mit dem TV.

17.05.2024 , 16:58 Uhr

Anführer, Leistungsträger, Integrationsfigur: Arthur Schütz (links) hat sich einen ganz besonderen Status beim FC Bitburg erarbeitet. Nun hört der 31-Jährige auf. Dem Verein bleibt er zumindest außerhalb des Platzes erhalten. Foto: Pascal Duppich