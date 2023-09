Fußball Keine Angst vor den Standardspezialisten vom Wasserturm

Auf einiges gefasst machen müssen sich die Spieler des FC Bitburg am Freitagabend, 20 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz am Engerser Wasserturm: Die Gastgeber gelten traditionell als physisch stark und sind nach Standardsituationen oft brandgefährlich. Gerade in diesen Punkten offenbarte der Aufsteiger im bisherigen Verlauf der Fußball-Oberliga-Saison so manche Schwäche. Fabian Ewertz, der Trainer des Tabellendrittletzten, weiß um die Schwere der Aufgabe beim Zehnten, der zuletzt mit 1:2 in Ludwigshafen verlor, davor aber stolze zehn Punkte in nur vier Partien sammelte: „Wir treffen auf eine gestandene Oberligatruppe.“ Immerhin sieht Ewertz den psychologischen Vorteil aufseiten seiner Mannschaft: „Engers hat mehr Druck. Von uns erwartet in diesem Spiel noch kaum einer was.“