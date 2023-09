Fußball „Kellerparty“ im Bitburger Osten

Sieben Punkte holte der FC Bitburg zwischenzeitlich aus vier Spielen. Der Weg aus dem Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schien geebnet zu sein. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß: Zuletzt setzte es jeweils 1:3-Niederlagen gegen Mitaufsteiger VfR Baumholder und beim SV Morlautern. Was Fabian Ewertz vor dem Kellerduell am Samstag, 18 Uhr, im Stadion Ost gegen den Vorletzten TuS Mechtersheim optimistisch stimmt, ist die deutliche Leistungssteigerung, die sein Team am Mittwoch beim Gastspiel in der Pfalz an den Tag legte. Generell betont der Bitburger Coach: „Wir spielen ja gut, haben viele Chancen. Es sind halt die Kleinigkeiten, die oft ‚nur‘ den Unterschied ausmachen.