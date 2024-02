Fußball Kurz vorm Start gibt’s die nächste Hiobsbotschaft für Bitburg

Gleich im ersten Spiel nach der rund dreimonatigen Winterpause hat es der FC Bitburg mit einem der besten Teams der laufenden Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu tun: Samstag ab 14 Uhr ist der FK 03 Pirmasens zu Gast auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Ost. Die Schuhstädter reisen als Tabellenfünfter zum Nachholmatch an und können sich bei fünf Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten SV Gonsenheim noch Hoffnung darauf machen, die Aufstiegsrunde zur Regionalliga zu erreichen. Bitburgs Trainer Fabian Ewertz geht das erste Punktspiel des Jahres mit gemischten Gefühlen an.