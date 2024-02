Fußball Marc Arbecks perfektes Comeback

Der monatelang ausgefallene Joshua Bierbrauer hatte sich bereits am Sonntag zuvor beim 4:3 im Test gegen den Luxemburger Zweitligisten CS Grevenmacher erfolgreich zurückgemeldet. Jetzt ist auch Marc Arbeck wieder da. Nach einem im Sommer erlittenen Wadenbeinbruch nahm er mit Beginn der Wintervorbereitung das Mannschaftstraining auf und stand am Samstagnachmittag beim Test gegen den Mitte-Bezirksligisten SG Vordereifel-Laubach erstmals wieder im Team des FC Bitburg. Zwölf Minuten vor Schluss eingewechselt, gelang dem 25-jährigen, offensiven Außenbahnspieler kurz vor Schluss das finale Tor zum 8:2 (4:2). „Besser kann ich es mir fürs Erste nicht vorstellen“, strahlte Arbeck nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Marlon Manderfeld. Bei seinem Treffer stand er goldrichtig, als der sehr agile Simon Floß zunächst am Pfosten gescheitert war. „Der Ball springt mir dann vor die Füße, und ich muss ihn aus wenigen Metern nur noch reinmachen. Das habe ich in den vergangenen Monaten nicht verlernt“, schilderte der vor der Saison nach vier Jahren bei Rot-Weiss Wittlich zurück zum FCB gekehrte Binsfelder den Moment des Glücks.