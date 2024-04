Fußball-Oberliga Niederlage in der Pfalz macht Bitburger Abstieg perfekt

Dabei waren die Südeifeler bis zur Pause zumindest vom Ergebnis her noch im Spiel. Als Mert Özkayas Ecke bei Isa Dayakli landete und dessen Lattenkracher Josip Saravanja über die Linie drückte (9.), stand es zwar früh 1:0, doch Bitburg antwortete schnell: Nach Vorlage von Faton Sulejmani über halblinks traf Simon Floß aus spitzem Winkel (12.). Ums Haar hätte Floß wenig später sogar sein neuntes Saisontor nachgelegt, scheiterte aber mit einem kernigen Schuss an TuS-Torwart Maxime Klein (19.). In der Folge rückte Celestino Gombo in den Mittelpunkt: Der 25-Jährige hatte den Vorzug gegenüber dem zuletzt nicht überzeugenden Dominik Thömmes erhalten. „Er sollte auch mal Oberliga-Luft schnuppern. Einmal abgesehen vom Treffer zum 2:1 hat ‚Celes‘ seine Sache gut gemacht“, sagte Ewertz. Damit spielte er auf den Fehlpass des Schlussmanns in die Füße des Mechtersheimers Mert Özkaya an. Dieser brachte den TuS in der 29. Minute erneut in Führung.