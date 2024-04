Fußball Sixpack in der Pfalz macht Abstieg perfekt

Auch theoretisch kann der FC Bitburg jetzt nicht mehr den sportlichen Klassenverbleib in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schaffen: Nach dem klaren 2:6 (1:2) am Samstag beim TuS Mechtersheim ist der auch nur womöglich rettende siebtletzte Platz in den verbleibenden sechs Saisonspielen mittlerweile unerreichbar. Trainer Fabian Ewertz und seine Mannschaft nehmen es gefasst: Seit Wochen, ja sogar seit Monaten, bahnte sich die postwendende Rückkehr in die Rheinlandliga ab.