Fußball Mit frischem Elan zum ersten Dreier?

Erst das 2:2-Unentschieden im Punktspiel beim FV Diefflen, dann das am Mittwoch mit 4:2 gewonnene Rheinlandpokalspiel bei Bezirksligist Mosella Schweich: Die beiden jüngsten Resultate nähren beim FC Bitburg die Hoffnung, im achten Anlauf den ersten Dreier in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einfahren zu können. Sonntag, 14 Uhr, ist mit dem FC Arminia 03 Ludwigshafen ein Team zu Gast im Stadion Ost, das als 15. überraschenderweise nur ein paar Plätze über den Bitburgern geführt wird. Sechs Punkte haben die Vorderpfälzer bislang gesammelt und dabei zuletzt zwei Mal auswärts hoch verloren. Dem 0:4 in Auersmacher folgte ein 0:7 in Gonsenheim. Hier sah mit Mittelfeldspieler Wal Fall ausgerechnet einer der Regionalliga-erfahrenen Akteure der Arminia die Rote Karte (ferner gab es für Ersatzspieler Kevin Urban Gelb-Rot).