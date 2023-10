Fußball Mohr und die emotionale Rückkehr

Viereinhalb Jahre wirkte Thomas Mohr als Torwarttrainer sowie Coach bei der SG Nimstal-Wolsfeld. Am Sonntag kehrt er an seine frühere Wirkungsstätte zurück – als Trainer des Tabellendritten SG Stahl/Mötsch. Der 37-Jährige spürt die Vorfreude schon Tage vorher, schließlich bestehen noch immer enge Kontakte zu den ehemaligen Spielern. „Wenn man so lange dort Trainer war, ist der Freundeskreis noch groß, denn ich habe mich ordentlich verabschiedet und bin seinerzeit freiwillig gegangen. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich hoffe auf ein schönes, aber für uns erfolgreiches Spiel“, sagt er vor der emotionalen Rückkehr.