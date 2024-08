Fußball Philipp Franks famoser Einstand

Bei hochsommerlichen Temperaturen starten beide Mannschaften abwartend und abtastend. Die Hausherren kamen durch Simon Floß (verzog aus 18 Metern deutlich, 6. Minute) und Jannik Nosbisch (sein Schuss aus 18 Metern wurde geblockt) zu ersten Chancen, während die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe nach einer knappen halben Stunde durch Sebastian Schell einen Schuss abgab. In der 39. Minute hätten die Bierstädter in Führung gehen müssen, doch Joshua Bierbrauer setzte eine Flanke von FCB-Neuzugang Jonas Streit weit am Tor vorbei.