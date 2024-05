Fußball Nach der 25. Pleite spricht Ewertz von „einem Witz“

Angesäuert und enttäuscht bestieg Fabian Ewertz am späten Mittwochnachmittag den Bitburger Mannschaftsbus. Die Art und Weise, wie das 1:4 seiner Elf im Oberligaduell bei Alemannia Waldalgesheim zustande gekommen war, wurmte den Trainer des bereits feststehenden Absteigers sehr. Symptomatisch für diese Pleiten-Pech-und-Pannen-Saison war das 1:0 der gastgebenden Rheinhessen. „Wir schießen uns da quasi selbst ab“, monierte Trainer Ewertz die Unentschlossenheit seiner Hintermannschaft, ehe Tom Gürel zum 1:0 traf (15.). Die Antwort des FC Bitburg folgte aber schnell: Der starke Niclas Gerten schloss einen Konter per platziertem Distanzschuss ab (19.). Vor dem 2:1 (Karim Zeghli per Kopf, 38.) „haben wir dem Gegner erneut zu viel Raum gelassen“, so Ewertz. Noch vor dem Seitenwechsel hatte Pascal Müller zwei gute Gelegenheiten. Im zweiten Durchgang versuchten es Joshua Bierbrauer und Simon Floß mit Distanzschüssen. „Wir waren spielbestimmend, müssen in dieser Phase das 2:2 machen“, sagte Ewertz.