Fußball Bitburg schließt Lücke, Zewen rüstet auf

Das Trainerteam des Aufsteigers FC Bitburg für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist komplett: Horst Hansen übernimmt an der Seite von Coach Fabian Ewertz und dessen Assistent Christian Hoffmann das Torwarttraining. Der 54-Jährige ist schon länger in diesem Metier unterwegs und bringt jede Menge Erfahrung aus seiner Zeit bei der SG Kyllburg, beim FSV Salmrohr, bei der SG Wallenborn und beim SV Schleid mit. Zuletzt hatte sich Dietmar Neises – inzwischen als Sportlicher Leiter beim FCB aktiv – um die Schlussmänner gekümmert. „Horst bringt viel Leidenschaft mit und lebt den Fußball. Zudem verfügt er über eine Menge Know-how“, sagt Bitburgs Geschäftsführer Andreas Neuerburg.