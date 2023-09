Fußball „Naiv“: Bitburg stellt sich mal wieder selbst ein Bein

Der Trainer des FC Bitburg ist generell die Zuversicht in Person. Schlechte Laune gibt es bei ihm zumindest rund um Fußballspiele praktisch nie. Nach dem 1:3 (0:1) am Mittwochabend auf dem Ausweichplatz im nordpfälzischen Sippersfeld beim SV Morlautern wirkte Fabian Ewertz indes niedergeschlagen: „Wir sind einfach zu naiv und da nicht oberligatauglich.“ Wie bei so vielen der bislang schon 37 (!) Gegentreffer machten es die Bitburger auch den robusteren, zielstrebigeren und abgebrühteren Gastgebern zu leicht, um zu Chancen und dann auch zu Toren zu kommen: Einige FCB-Akteure warteten nach einem harten Einsteigen gegen Kevin Fuchs tief in der gegnerischen Hälfte auf einen Pfiff von Schiedsrichter Lukas Jungfleisch. Der blieb aber aus. Die Hausherren schalteten schnell um. Den kernigen Flachschuss von Felix Bürger wehrte Torwart Max Becker noch ab, im Nachsetzen schaltete Marc Knapp am schnellsten und markierte das 1:0 (22.). Der Lattenkracher aus 40 Metern von Janik Faldey, ein Kopfball von Pascal Müller, der nur knapp das Ziel verfehlte: Bitburg spielte nicht nur gefällig mit, sondern hatte auch seine Möglichkeiten. „Es ist einfach brutal mitanzusehen, dass wir leider immer wieder in den falschen Momenten die Gegentore kassieren“, stellte der verletzt zuschauende Angreifer Joshua Bierbrauer fest. Damit spielte er auf die Phase Mitte der zweiten Hälfte an: Der eingewechselte Simon Floß knallte das Spielgerät nach einem beherzten Solo an die äußere Torumrandung (66.). Kurz darauf wurde auf der anderen Seite gejubelt. US-Boy Bobby Edet setzte nach einem Eckstoß zum Kopfball an und traf zum 2:0 (67.). Eine starke Kombination, bei der einige Bitburger allerdings nur Spalier standen, führte zum 3:0 (Edet, 75.). Zumindest der Ehrentreffer gelang den Bierstädtern noch, als Floß aus spitzem Winkel erfolgreich war (77.).