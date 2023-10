Fußball Pascal Müller, der Bitburger Teilzeit-Torjäger

Als Tabellenvorletzter geht der FC Bitburg am Samstag ab 15 Uhr ins Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiss Koblenz. Zumindest in einer Wertung ist der Aufsteiger aus der Südeifel derzeit viel weiter vorne zu finden: Pascal Müller hat im bisherigen Saisonverlauf bereits sieben Treffer erzielt und liegt damit auf Rang neun der Oberliga-Torjägerliste. In 14 von 15 Partien war der 24-Jährige im Einsatz, wurde dabei sechs Mal ein- und vier Mal ausgewechselt. Die Teilzeiteinsätze des aus Bollendorf an der Sauer stammenden und mit seiner Freundin Alena in der Trierer Innenstadt lebenden Müller haben einen triftigen Grund. Seit Monaten schleppt sich Müller mit einem Meniskuseinriss herum: „Es muss irgendwann in der Vorbereitung passiert sein. Die ersten Spiele danach hatte ich schon erhebliche Schmerzen. Seitdem geht es einigermaßen – dank der dosierten Einsatzzeiten und zur Not auch mal mit einer Tablette.“