Fußball Arthur Schütz ist schon wieder da

Sein Plan sah eigentlich zunächst eine Pause vor. Wenige Wochen nach seinem Abschied als Spieler des FC Bitburg kehrt Arthur Schütz (31) aber bereits auf die Fußballbühne zurück – und schließt sich zur neuen Saison dem B-Ligisten SG Pickließem/Spangdahlem/Dudeldorf an. Sein Bruder Thomas (26) spielt bereits dort. „Das ist auch der hauptsächliche Grund“, sagt der bisherige Kapitän der Bitburger, die in der vergangenen Saison Oberligaluft schnuppern durften, als Tabellenletzter aber postwendend wieder abstiegen. „Grundsätzlich hatte ich schon die Idee, aufzuhören. Ich will aber mit Thomas noch ein paar Spiele machen, und die Trainingsintensität sowie die Anzahl der Einheiten sind doch anders als zuletzt in Bitburg. Das kommt mir in beruflicher und familiärer Hinsicht zupass“, sagt Arthur Schütz, der sich zudem darauf freut, mit guten Freunden zusammenspielen zu können. Auch zu Trainer Berin Krasnici pflege er schon lange einen freundschaftlichen Kontakt. An seiner Ankündigung, den FC Bitburg in der Vorstandsarbeit zu unterstützen, ändere sich durch das Engagement bei der SG Pickließem nichts, so Schütz.