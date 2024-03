Fußball Bitburg verpasst Punktgewinn nur knapp

Wieder einmal hatten sich die Bitburger viel vorgenommen. Am Ende standen die FCB-Akteure aber erneut mit leeren Händen da. Das Spitzenteam vom SV Gonsenheim fand gut in die Partie, kontrollierte das Geschehen und initiierte einige gute Angriffe. Nach einem Foul von Maximilian Koch im Fünfmeterraum entschied Schiedsrichter Florian Stahl auf Elfmeter. Mehmet Yildiz trat an und brachte die Rheinhessen in Führung (8.).