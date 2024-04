Fußball Schwedlers bitterer Fußballabend

Die 0:3-Niederlage war für einen im Team des FC Bitburg besonders schmerzhaft: Bereits nach 17 Minuten der Oberligapartie am frühen Samstagabend gegen den FV Engers 07 musste Leander Schwedler vom Platz. Nach einem Schuss von Christian Meinert wehrte der defensive Mittelfeldspieler den Ball nach Ansicht von Schiedsrichter Julien Belzer mit der Hand ab, sah dafür Rot. Mit dem fälligen Strafstoß scheiterte Meinert zunächst an FCB-Torwart Dominik Thömmes. Im Nachsetzen war Yasin Yaman dann aber erfolgreich und traf zum 0:1 (18.). Weiterspielen können hätte Schwedler sowieso nicht mehr: Bei der Rettungstat verletzte er sich am Sprunggelenk. „Möglicherweise ist ein Stück vom Knochen abgesplittert. Genaueres weiß ich wohl, wenn ich am Montag beim Orthopäden war“, sagte der 28-Jährige, den der Platzverweis mächtig ärgerte: „Der Engerser umkurvt Dominik Thömmes, ich sprinte auf die Torlinie, und der Ball wird mir aus zwei Metern Entfernung an die Schulter, maximal an den Oberarm, geschossen. Das war eine brutale Fehlentscheidung. Ich kann es gar nicht fassen.“ Zumindest sehr hart war das Durchgreifen des Unparteiischen...