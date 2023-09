Fußball Bitburgs schwere Aufgabe bei der Gonsenheimer Torfabrik

Nach dem 0:1 zum Oberliga-Start in Pirmasens haben sie 19 von 21 möglichen Punkten geholt, zuletzt 7:0 gegen Arminia Ludwigshafen gewonnen und Aufsteiger SpVgg Quierschied mit 5:0 überrollt: Der SV Gonsenheim, am Mittwoch, 19.30 Uhr, Gastgeber des FC Bitburg, ist mächtig in Fahrt und schießt Tore wie am Fließband. Als Tabellenzweiter sind die Mainzer aktuell sogar der Verfolger Nummer eins von Spitzenreiter Eintracht Trier. „Das ist definitiv eine sehr ambitionierte Aufgabe“, weiß Fabian Ewertz. Doch der FCB-Trainer schiebt gleich nach: „Wir werden auch nach Gonsenheim fahren und nicht sagen, dass wir nur drei Stück kriegen wollen.“ Von Andreas Brill, seinem Trainerkollegen von Arminia Ludwigshafen, bekam Ewertz nach dem 5:3-Sieg am Sonntag den guten Tipp, in der Anfangsphase besonders wachsam sein zu müssen: Die Gonsenheimer wollen durch hohes Pressing bereits frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen. „Da kann es auch mal sein, dass wir uns entgegen unserer Philosophie zunächst einigeln, um den ersten großen Druck schadlos zu überstehen“, sagt Ewertz.