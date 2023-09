Fußball Hinten anfällig, vorne zu harmlos: Bitburg verliert in der Pfalz

Mit einem Torverhältnis von 18:34 aus elf Spielen waren die Bitburger am Mittwochabend in die Oberligapartie beim SV Morlautern gegangen. Die 1:3 (0:1)-Niederlage des Aufsteigers auf dem Ausweichplatz in Sippersfeld (Donnersbergkreis) bewegte sich demzufolge fast im Schnitt – zumindest, was die Anzahl der Gegentore anging. Und auch die Leistung ähnelte so mancher Darbietung im bisherigen Saisonverlauf: Die Bierstädter spielten gut mit, ließen aber in einigen Situationen die nötige Cleverness, Zweikampfstärke und Effizienz vermissen.