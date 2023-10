Fußball FC Bitburg: „Skala“ im Anflug, Kellerduell im Blick

Sein Name hat in der Region immer noch einen guten Klang: Einst spielte Amodou Abdullei (Foto: Archiv/Arens) für Eintracht Trier in der A-Jugend-Bundesliga, startete später eine kleine Europareise, kam aber immer wieder an die Mosel zurück. Für den SV Mehring ging er damals in der Oberliga auf Torejagd und erzielte 2020/21 in sieben Einsätzen fünf Treffer für Eintracht Trier. In der vergangenen Saison sprang der mittlerweile 35-jährige, aus Nigeria stammende Sturmtank beim Saarlandligisten SC Halberg Brebach ein. In dieser Woche hat er zwei Mal beim FC Bitburg mittrainiert und soll verpflichtet werden. Kurz vor dem Kellerduell des Tabellenletzten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag, 15.30 Uhr, beim zwei Punkte und drei Plätze besser notierten Mitaufsteiger Sportvereinigung Quierschied kann Andreas Neuerburg noch keinen Vollzug melden. „Wir hoffen aber, dass es klappt“, sagt der Bitburger Geschäftsführer. Druck hat er bei der Verpflichtung keinen, schließlich wäre „Skala“, wie Abdullei in Fußballerkreisen nur genannt wird, aufgrund einer Wechselsperre sowieso erst am 20. November spielberichtigt. Mit ein, zwei weiteren Akteuren befasse man sich aktuell, lässt Neuerburg durchblicken.