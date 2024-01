Fußball So lief beim FC Bitburg die erste Trainingswoche ab

„Stand jetzt ist der Platz von der Stadt noch nicht offiziell gesperrt. Ich kann mir aber aufgrund der wohl noch bis Wochenbeginn anhaltenden winterlichen Verhältnisse nicht vorstellen, dass wir spielen werden“, ließ der Bitburger Coach am Freitagnachmittag durchblicken. Stattdessen wird er seine Schützlinge am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr erneut in der Halle oder im Kraftraum der von ihm geleiteten Sportschule begrüßen.