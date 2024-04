Fußball „Staubsauger“ Schwedler soll wieder für Stabilität sorgen

Durchhalten müssen die Spieler des FC Bitburg noch bis Anfang Juni. Erst dann ist die Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beendet. Der Abstieg könnte je nach Ausgang der eigenen Partie am Samstag ab 18 Uhr im Stadion Ost gegen den SV Morlautern und je nach den Ergebnissen der (weit entfernten) Konkurrenz jedoch bereits schon am Wochenende definitiv besiegelt sein. Fabian Ewertz bringt die Forderung für die verbleibenden acht Partien auf einen einfachen Nenner: „Wenn wir uns weiter die Tore quasi selbst reinschießen, ist es einfach verdammt schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das müssen wir ändern.“ Beim jüngsten 1:3 in Baumholder patzte der in den Spielen zuvor noch recht stabile Torwart Dominik Thömmes, indem er außerhalb des Strafraums den Ball vertändelte. Zudem wirkten die Kreisstädter bei gegnerischen Eckbällen extrem anfällig.