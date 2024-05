Fußball Talente und Neubau heben die Laune

Mit 34 Punkten aus 22 Spielen rangiert die Spielgemeinschaft aus den Bitburger Stadtteilen Stahl und Mötsch derzeit auf Platz sechs der Kreisliga A6. Mit der Ausbeute sind die Trainer nicht so recht zufrieden. „Vor der Winterpause gerieten wir in eine Negativspirale, haben in fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Auch vor der Partie am Sonntag gegen die SG Nimstal (2:0, d. Red.), haben wir zwei Mal in Folge verloren. Wobei wir beim 1:2 gegen Mettendorf/Utscheid noch eines unserer besten Spiele gemacht haben. Der Spitzenreiter aber war brutal effektiv“, berichtet Heiko Ewen, der das Team gemeinsam mit Thomas Mohr coacht.