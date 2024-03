Fußball Viel stabiler, aber wieder ohne Punkt

Viel fehlte nicht – und der FC Bitburg hätte nach der jüngsten Gegentorflut zum ersten Mal seit dem 3. Oktober vergangenen Jahres (1:0 gegen Waldalgesheim) wieder zu Null gespielt. Sogar ein Sieg war am Samstag im Oberliga-Gastspiel bei Arminia Ludwigshafen möglich. Trainer Fabian Ewertz zeigte sich zufrieden mit der Reaktion, die seine Mannschaft auf das zuletzt so desaströse 2:7 gegen den FV Diefflen gezeigt hatte. Erneut haderte er aber mit Unzulänglichkeiten seiner Akteure. Das Tor des Nachmittags durch den 39-jährigen Routinier Matteo Monetta sei „zu einfach gefallen“. Weder die Flanke verhinderte seine Mannschaft, noch störte sie den am langen Pfosten lauernden Angreifer entscheidend (82.). Gut zehn Minuten vorher hätte der durchgebrochene Faton Sulejmani die Bitburger in Führung bringen können, ja müssen: Der Winterneuzugang hatte Schlussmann Kevin Urban bereits umspielt, schoss dann jedoch aus rund 30 Metern nicht hart genug aufs Tor der Arminia, sodass diese noch rechtzeitig klären konnte (70.). Wenig später wurde der Abschluss von Janik Faldey nach einer Ecke gerade noch abgefälscht (75.).