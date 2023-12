Fußball Was der Nikolaus den Bitburgern zu sagen hat

Die Stimmung war ausgesprochen gut, und bis in die frühen Morgenstunden hinein saßen viele noch zusammen: Mit ihrer Weihnachtsfeier schlossen die Oberligaspieler des FC Bitburg das Jahr ab und verabschiedeten sich in die trainingsfreie Zeit. Stolz auf das zurückliegende Jahr könne man sein, betonte der Sportliche Leiter der Bierstädter, Dietmar Neises. Zwar belegt das Team von Trainer Fabian Ewertz mit nur 14 Punkten aus 23 Spielen den 20. und letzten Tabellenplatz, schaffte aber in den ersten 2023er Monaten Großes. Dank einer Siegesserie wurde man am Ende Rheinlandmeister und stieg erstmals in die Oberliga auf. „Es war eine lockere Atmosphäre, und es wurde deutlich, dass wir trotz der zahlreichen Niederlagen, die wir im bisherigen Saisonverlauf schlucken mussten, nach wie vor eine richtig gute Kameradschaft haben“, bilanziert Pascal Alff die Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag. Vom Nikolaus (alias Joshua Bierbrauer) und seines im Elfenkostüm aufgetretenen Mannschaftskollegen Fabian Fisch bekamen die Spieler reihum ihr Fett weg. Bei Alff geriet die Szene im Nachgang der Partie Anfang August beim FC Karbach (0:1) noch einmal in den Fokus. Seinerzeit handelte er sich eine kuriose Rote Karte ein: Mit einem Händedruck verabschiedete er sich von Schiedsrichter Kisanet Zekarias. „Es waren kurz nach dem Abpfiff Emotionen im Spiel. Ich habe seine Hand nicht direkt losgelassen und insgesamt wohl etwas zu fest zugedrückt“, erinnert sich der 29-Jährige. Am 11. November, beim 0:5 im Trierer Moselstadion, gab es ein Wiedersehen mit dem Mainzer Unparteiischen. „Er hat von sich aus vor dem Spiel das Gespräch gesucht. Wir haben dann die Sache endgültig aus der Welt geräumt. Das hätte ich so gar nicht erwartet“, spricht Alff von einem besonderen Moment seit Saisonbeginn.