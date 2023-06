Fußball Was Bitburgs Meistermacher jetzt plant

Die Urlaubszeit genießt Fabian Ewertz gemeinsam mit Ehefrau Anna, Tochter Zoey (6) und Sohn Liam (11), doch so richtig abschalten kann der Meistermacher des FC Bitburg auch in Griechenland nicht. Noch gibt es die eine oder andere offene Position im Kader für die kommende Saison, der ersten überhaupt, welche der Club aus der Bierstadt in seiner 104-jährigen Vereinsgeschichte in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert. Ein weiterer Torwart soll unter anderem her, auch für die Abwehr ist Ewertz gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Neuerburg auf der Suche nach einer zusätzlichen Verstärkung. Zum Start in die Sommervorbereitung am 20. Juni soll das Personal möglichst komplett sein. Die fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Spiel der neuen Runde will der 41-jährige Übungsleiter nutzen, um die Mannschaft fitzumachen für den Kampf um den Klassenverbleib – und das in physischer, aber auch in taktischer Hinsicht.