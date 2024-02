Fußball Welcher Spieler Bitburgs Trainer derzeit Sorgen bereitet

Der eine oder andere seiner Spieler jammere ob des intensiven Trainings ein wenig, berichtet Fabian Ewertz. „Im Endeffekt kann ich aber darauf keine Rücksicht nehmen. Schließlich brauchen wir Punkte“, sagt der Coach des Fußball-Oberliga-Schlusslichts FC Bitburg. Bereits in der Sommervorbereitung habe er die Zügel im Vergleich zu den Jahren davor angezogen. „Die Jungs hatten den Eindruck, fitter zu sein. Dann aber wurde doch klar, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen“, so Ewertz. Taktische Aspekte stehen zwar aktuell im Fokus, wenn er den Kader versammelt. Das Verteidigen mit drei beziehungsweise fünf Akteuren auf der letzten Linie genießt dabei weiterhin höchste Priorität. Immer wieder streut der Bitburger Trainer indes Läufe ein und soll so der konditionelle Aspekt weiter nicht zu kurz kommen. Eine willkommene Abwechslung zum Trainingsprogramm sind die Testspiele. Das nächste findet am Samstag, 14 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz des Stadions Ost gegen den Mitte-Bezirksligisten SG Vordereifel-Laubach statt. Die Mannschaft des langjährigen SG-Ellscheid-Trainers Niklas Wagner ist Tabellendritter in ihrer Staffel und kämpft mit der SG Mendig und dem TuS Mayen um den Aufstieg in die Rheinlandliga. Zuletzt gab es ein 0:6 gegen den Bitburger Ligakonkurrenten Rot-Weiß Koblenz. Von einem lockeren Spaziergang für sein Team geht Ewertz jedoch nicht aus – nicht zuletzt wegen der Qualitäten seines Trainerkollegen, den er von früheren Aufeinandertreffen gut kennt: „Niklas Wagner verfügt über viele richtig gute Fußballer und hat immer eine Idee, wie er den Gegner bespielen will.“