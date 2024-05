Fußball Wenn in der Kreisliga die Fäuste fliegen

Sie waren auf dem besten Wege, sich für die 0:3-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren: Der FC Bitburg II führte am Sonntag glatt mit 3:0 im Derby gegen die SG Pickließem/Dudeldorf/Spangdahlem. Dann aber flogen die Fäuste. Beide Seiten beschuldigen sich, tätlich geworden zu sein. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie in der 70. Minute, hatte zwar ganz offenbar keine der Entgleisungen gesehen, demnach auch nicht geahndet, schickte die Mannschaften nach Tumulten aber zum Abkühlen in die Kabinen. Als er das Match nach zehn Minuten fortsetzen wollte, hatten die Gäste angesichts der Vorfälle keine Lust mehr. Der Unparteiische brach das Spiel daraufhin ab.