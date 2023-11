Fußball Wie Bitburg Favorit Worms überrascht

Dabei sah es nach einer guten Bitburger Anfangsphase, in der Simon Floß bereits nach sechs Minuten im Eins-gegen-eins an Wormatia-Schlussmann Luca Pedretti scheiterte, schon nach einem souveränen Wormser Sieg auf dem tiefen Geläuf aus. Die Gäste gewannen ab der 15. Minute an Dominanz, kamen gerade über ihre rechte Seite immer wieder gefährlich nach vorne. Bitburg war zu passiv und kam auch nicht mehr zu konstruktiven Umschaltsituationen.