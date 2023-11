Fußball Wie die Bitburger Derby-Vorfreude wächst

Das überraschende 1:1-Unentschieden zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Oberliga gegen die Spitzenmannschaft von Wormatia Worms war so ganz nach dem Geschmack des FC Bitburg. Nach der mäßigen Ausbeute in der Hinrunde mit nur zwölf Punkten war es Balsam auf die oft geschundene Seele des Aufsteigers – zumal das Remis dank einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit einer viel forscheren Gangart als noch zuvor vollauf verdient war. Aufwind gibt den Bitburgern das Erfolgserlebnis auch vor dem mit Spannung erwarteten Derby am Freitag, 19.30 Uhr, bei Tabellenführer Eintracht Trier. „Im Grunde genommen“, weiß Trainer Fabian Ewertz, „haben wir da überhaupt nichts zu verlieren“. Wenn seine Mannschaft nicht mit Mut im Moselstadion auftrete, „können wir gleich einen Haken dahinter machen“.