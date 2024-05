Fußball Zwei Tore und 50 rote Luftballons

Ein emotionsgeladenes und obendrein erfolgreiches letztes Oberliga-Heimspiel erlebte der FC Bitburg am Samstag gegen die Sportvereinigung Quierschied. Das Team von Trainer Fabian Ewertz bejubelte mit dem 3:1 seinen fünften Saisonsieg. Im Mittelpunkt stand der scheidende Kapitän Arthur Schütz, der als Spieler aufhört, den Verein aber künftig in der Vorstandsarbeit unterstützen will (TV berichtete).