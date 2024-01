Fußball Bitburger Rückkehrer: Was ihn antreibt, wo er hin will

Der 19-jährige etatmäßige Rechtsverteidiger wollte es im vergangenen Sommer beim 1. FC Kaiserslautern II wissen, ging nach fünf Jahren in der Jugend von Eintracht Trier in den Talentschuppen des Zweitligisten. Anfangs lief es gut, und er kam bis Mitte September in vielen Oberligaspielen zum Einsatz. Doch dann setzte FCK-Coach Alex Bugera auf andere Spieler. Ab Anfang Oktober war Sulejmani dann ganz außen vor. Der Wechsel nach Bitburg, wo er bis zur U15 spielte, ehe es ihn zur Eintracht zog, bot sich an: „Hier bin ich geboren. Fabian Ewertz kenne ich noch als Stützpunkttrainer. Er kann einem nicht nur viel beibringen, sondern er ist auch ein feiner Mensch und sorgt für eine geradezu familiäre Atmosphäre.“