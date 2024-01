Fußball Bitburger Verteidiger nach Salmrohr, B-Ligist mit Transfercoup

Abwehrspieler Anthony Delgado wechselt zu Rheinlandligist FSV Salmrohr. Der 26-jährige kommt vom Oberligisten FC Bitburg. Hier absolvierte er in der laufenden Saison elf Einsätze. Zudem verfügt der Defensivspezialist über einige Jahre Erfahrung in der Rheinlandliga, wo er in der Spielzeit 2019/20 noch für den SV Mehring aktiv war. Sein damaliger Trainer war der heutige FSV-Coach Frank Meeth. „Tony hat einen guten rechten Fuß, ist zweikampfstark und kann dank seiner körperlichen Präsenz zur Not auch mal im gegnerischen Strafraum für Unruhe sorgen“, sagt Meeth über Delgado. Nach langer Verletzungspause wolle Mittelfeldspieler Kai Bernard noch mal einen Comeback-Versuch starten. Ansonsten, so Meeth, seien keine personellen Änderungen in der Winterpause geplant.