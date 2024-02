Fußball Bitburgs Baustellen: Oberligist hat noch jede Menge Arbeit vor sich

Ob er seinen Spielern über Fastnacht zwei freie Tage gibt, wollte Fabian Ewertz eigentlich von den Leistungen in den beiden Tests am Freitag gegen Rheinlandligist Rot-Weiss Wittlich und tags darauf beim Luxemburger Zweitligisten Berdenia Berburg abhängig machen. Obwohl die Oberliga-Fußballer aus Bitburg in beiden Partien über weite Strecken enttäuschten und jeweils verloren (0:2/1:2), gestattete der Trainer der Bierstädter dem Team dennoch eine kleine Pause. Der bisherige Verlauf der Vorbereitung hatte Spuren hinterlassen. Durchschnaufen ist deshalb angesagt: „Gegen Wittlich war das über rund eine Hälfte hinweg zumindest defensiv gut, offensiv aber zu wenig. In Berburg haben wir dann ganz schwach gespielt, waren unsauber in unseren Aktionen, langsam und vom Kopf her müde. In der Halbzeitpause haben mir die Jungs signalisiert, dass sie einfach platt sind.“