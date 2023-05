Rheinlandliga Bitburgs souveränes Meisterstück

Von nichts ließen sie sich auf dem Weg in die Oberliga aufhalten – auch nicht von einem großangelegten Schuhklau wenige Tage vor dem Heimspiel gegen die SG 99 Andernach. Gleich 15 Paar waren aus dem Kabinentrakt im Stadion Ost entwendet worden. Einige der Treter tauchten rechtzeitig wieder auf. Ein Teil der Bitburger Mannschaft musste am Samstag aber in neuen und für sie zunächst ungewohnten Schuhen auflaufen. Auf dem Platz lief es vor den 713 zahlenden Zuschauern aber wie am Schnürchen. Das Team von Trainer Fabian Ewertz ließ von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen.