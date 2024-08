Fußball Sie sind gekommen, um zu bleiben

Bleialf/Gondenbrett · Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A8 setzen sie bei der SG Bleialf/Mehlental auf jede Menge Kontinuität. Das Vertrauen in das in der vergangenen Saison so erfolgreiche Personal ist groß. Zum Auftakt sieht sich der Neuling aber gleich mit einer sehr hohen Hürde konfrontiert.

08.08.2024 , 17:33 Uhr

Auf in die A-Klasse! Marcel Busch und die SG Bleialf/Mehlental fiebern dem Auftaktspiel in Birresborn entgegen. Foto: Hans Krämer