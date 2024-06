Fußball Früherer Eintracht-Co-Trainer fiebert mit „Roten Teufeln“

Stoffels‘ damaliger Vorschlag beim belgischen Fußballverband, die Nachwuchsteams doch am regulären Spielbetrieb und nicht nur in Sonderrunden teilnehmen zu lassen, wurde vor gut einem Jahrzehnt noch abgeschmettert. „‚Wir sind hier nicht in Deutschland‘“ bekam ich damals in Brüssel zu hören…“ Doch später setzte ein Umdenken ein. Mittlerweile mischen die U23-Mannschaften des RSC Anderlecht und vom FC Brügge munter in der zweiten belgischen Liga mit. Die Talente können sich so in einem Zwischenschritt an die raueren Bedingungen des Profifußballs gewöhnen. Auch damit ist die Fülle an Nachwuchstalenten zu erklären, welche die „Roten Teufel“ seit einigen Jahren in ihren Reihen haben. Bei Namen wie Jeremy Doku, Amadou Onana und Lois Openda geht auch das Herz von Stoffels auf.