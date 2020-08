Trier : Buhlen um die Besten:               Auch SpVgg Trier ist dabei

Trier Zum Neustart hat die Spielvereinigung (SpVgg) Trier für kommende Saison zwei D-Jugenden und eine E-Jugend gemeldet. Es soll nun Schritt für Schritt nach oben gehen.

Aufstiege in die D-Jugend-Bezirks- und dann in die Rheinlandliga haben sie im Visier. Die Gründung weiterer Nachwuchsteams ist geplant. Ein Blick in das Konzept des Ende vergangenen Jahres wiederbelebten Vereins im Trierer Süden – zuletzt bestand der Club nur noch auf dem Papier – verrät die hohen Ambitionen des auf der Bezirkssportanlage im Stadtteil Feyen/Weismark ansässigen Vereins: „Erklärtes Ziel ist es, die Spielvereinigung so zu positionieren und aufzustellen, dass sie sich im Juniorenfußball zu den Top-Anlaufstellen für diejenigen Spieler und Trainer in der Region etabliert, die sich im leistungsorientierten Jugendfußballbereich betätigen möchten.“