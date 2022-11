Fußball : Trauer um Kreisjugendleiter Günter Thiesen

Bullay Er hatte noch viele Pläne, steckte voller Tatendrang, und sein Ziel war es, 100 Jahre alt zu werden. Nun müssen sich die Fußballer im Spielkreis Mosel von Günter Thiesen (Foto: Archiv/Arens) verabschieden.

Der bis zuletzt in Bullay lebende Kreisjugendleiter verstarb am Dienstag relativ plötzlich und unerwartet im Alter von 77 Jahren. Noch vor Kurzem nahm der frühere Vermessungsangestellte beim Katasteramt in Cochem beim Ehrenamtstag die Dankurkunde des Fußballkreises für sein langjähriges Wirken entgegen.