Fußball Wie Eltern den Fußball kaputt machen können

Eltern, die ihre Kinder auffordern, den Gegenspieler auf dem Fußballplatz „mal so richtig umzutreten“, Beleidigungen, Schubsereien, Handgemenge, Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter – und verhältnismäßig vieles davon bei Spielen, in die meist Neun- und Zehnjährige (E-Junioren) involviert sind: Von allerhand Disziplinlosigkeiten und jeder Menge Arbeit für seine Kollegen und ihn wusste Carsten Emser am Freitagabend beim Trier-Saarburger Fußball-Kreistag im Bürgerhaus von Damflos zu berichten. Bevor Kreisvorsitzender Hans-Peter Dellwing und der Großteil des -vorstands von den Vereinsvertretern wiedergewählt wurden, präsentierte der Chef der Kreis-Spruchkammer in seinem Jahresbericht alarmierende Zahlen: 349 Vergehen auf und neben dem Fußballplatz ahndete die Kammer in der abgelaufenen Saison. Das waren 53 mehr als in der Spielzeit davor und 57 mehr als in der 2021/22er Runde. Signifikant gestiegen sind vor allem die Tätlichkeiten gegen Spieler oder Zuschauer. 31 Fälle und damit gut doppelt so viele wie eine Saison davor stehen hier zu Buche. Alleine im E-Jugend-Bereich wurden insgesamt 52 Urteile gesprochen.