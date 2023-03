Fußball „Das spielt sich auch im Kopf ab“

Die Partie gegen die Gäste aus der Nibelungenstadt begann für den TuS Issel optimal: Die nach überstandener Erkrankung wieder einsatzfähige Cailin Hoffmann brachte die Moselanerinnen nach einem Eckball in Führung. Mit einem Schuss aus der Drehung traf die Abwehrspielerin in der 16. Minute aus dem Gewühl heraus. In der Folge hätte der TuS den Spielstand in die Höhe schrauben und die Partie gewinnen können. Doch wie schon in der Vorwoche beim knappen 2:1 in Bardenbach vergaben die Isselerinnen zahlreiche gute Gelegenheiten.