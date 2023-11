Fußball Neuaufbau in einer neuen Liga

Es ist eine Berg- und Talfahrt, die der TuS 05 Daun bislang in dieser Saison durchlaufen hat. „Wir sind noch zu inkonstant. Die Truppe ist jung und unerfahren. Insgesamt bin ich aber zufrieden“, sagt Trainer Sascha Klein. Einige der aktuellen Spieler hätten in der B-Jugend aus diversen Gründen aufgehört und seien jetzt noch mal dazu gekommen, weil sie der Ehrgeiz wieder gepackt habe. „Die Jungs sind alle sehr willig, doch wir brauchen noch ein bisschen Geduld in den Abläufen“, so Klein.