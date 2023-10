Fußball zwischen Lettland, Luxemburg und Prüm Nationalelf, Europacup und Kreisliga: Das bewegte Fußballleben des Davis Spruds

Es hätte der große Wurf werden können. Fünf Mal hatte er zuvor in den Junioren-Nationalmannschaften von Lettland gespielt. Anfang September wurde Davis Spruds dann erstmals in den A-Kader berufen. Zwei weitere Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland standen an. In Kroatien und gegen Wales: Nur allzu gerne wäre er für sein Heimatland aufgelaufen.