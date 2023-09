Fußball Aufsteiger Demerath kommt auf Touren

Aufatmen bei Aufsteiger FC Demerath: Gegen den SV Neunkirchen-Steinborn II gelang zuletzt der zweite Saisonsieg in der Kreisliga B8. Mit 4:1 fiel dieser sogar noch deutlich aus. „Gegen Ulmen oder Weiler-Gevenich ist es für uns sehr schwer, etwas zu holen. Gegen Neunkirchen II ist es aber eines solcher Spiele, das du gewinnen musst, um am Ende den Klassenverbleib zu schaffen. Es war ein verdienter Sieg“, bilanzierte Trainer Martin Möhnen. Aufgrund der Personalknappheit in der Innenverteidigung – Benedikt Becker fällt wegen eines Kreuzbandrisses noch monatelang aus, und Christian Diederichs fehlte rotgesperrt – half der 42-jährige Coach noch einmal aus und verlieh der Defensive so Stabilität.